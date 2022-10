Wardlow fue uno de los protagonistas del evento pay-per-view AEW Revolution 2022 en marzo ganando el combate de escaleras Face of the Revolution por una futura oportunidad por el Campeonato TNT que ahora tiene en sus manso y ayudando a CM Punk a vencer a MJF en la lucha Dog Collar. Estaba también en primera plana por su ardiente separación de la «Sal de la Tierra». Dichos dos momentos son los que considera los más grandes de su carrera hasta el momento, como señala en su entrevista en el podcast ESPR.

