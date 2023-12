La ayuda de CM Punk, clave para Shawn Spears en WWE

Shawn Spears comparte de qué manera lo ayudó a tener una segunda oportunidad en WWE su conexión con CM Punk en una reciente aparición en Wrestling is, Life is Wrestling.

Como curiosidad, además del mano a mano que tuvieron en Dynamite a inicios de 2022, ambos fueron compañeros durante sus tiempos en OVW, antiguo territorio de WWE.

What?!?!@CMPunk just put away @ShawnSpears without breaking a sweat!#AEWDynamite is LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/ZgErpk25Ky

— All Elite Wrestling (@AEW) January 20, 2022