SmackDown: Axiom derrotó Johnny Gargano y recuperó su máscara

En una lucha cargada de mañas, Axiom logró una victoria personal al derrotar a Johnny Gargano, en un choque donde la astucia del español terminó superando los trucos sucios del veterano.

► Momentos clave

Desde el inicio, Gargano buscó romper el ritmo vertiginoso de Axiom, recurriendo a una lucha más ruda. Se enfocó en atacar sistemáticamente la pierna de su rival con e intentó sacar ventaja con llaves, incluso utilizando la propia máscara de Axiom para aplicar un candado más doloroso.

Sin embargo, la resistencia y velocidad de Axiom no se quebraron. Logró escapar de situaciones críticas con enredadera y contraatacó con su espectacular estilo aéreo, conectando un Spanish Fly y un Snap Dragon. Fuera del ring, un impresionante Swan Dive Moonsault mostró su calidad.

La lucha escaló hacia un intercambio de movimientos de alto impacto. Gargano conectó su Ki Krusher y un super neckbreaker que estuvieron cerca de darle la victoria. Cuando ambos subieron a las cuerdas, Axiom volvió a sorprender con otro Spanish Fly desde las alturas.

En un acto de desesperación, Gargano le arrancó la máscara a Axiom. Pero Axiom tomó la máscara que Gargano le había robado semanas atrás y se la puso. Con Gargano distraído con Nathan Frazer, Axiom aprovechó para conectar su golpe definitivo: una potente patada de escopeta que le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Axiom venció a Gargano en lo que parece ser el punto final de esta rivalidad, pues, además de todo, Tommaso Ciampa ya no está para apoyar a Gargano.