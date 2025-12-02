AWA: Final del torneo por los Campeonatos en Parejas éste Viernes

Por Drago José
La empresa Attitude Wrestling Academy (AWA) cierra el año y de que manera cuando presente el evento Xmas Shutdown este Viernes 5 de Diciembre 2025 en el Coliseo boxístico municipal de Juncos desde las 8:00 de la noche.
Final del torneo para coronar a los primeros campeones en parejas de la AWA
Los Más Racing v.s. Westside Mafia v.s. Drunken Xpress v.s. Markey & Co
Lucha sin reglas
«El hombre con la fuerza de 10» Mr. Big se mide a Crowley parte de The Founders
Lucha de recompensa
«El Macho Alfa» Manny Ferno contra Mike Biggs directamente desde NWA, Texas
Por el Campeonato del Autismo con el título a 15 pies de altura
Chupi Hunter defiende ante Hellboy
Reto Especial
Big Joe se enfrenta a Difranco. Si Joe pierde, no podrá luchar más en AWA
Lucha de Venganza
Kenjiro contra Jungle
Reto Especial
Ray Fonseca v.s. Arcano
En otro Reto Especial
Azazel se mide a Eros
Reto Especial
«Babyface» Ian se mide a Di’ Blassio
Reto Especial
Landy acompañado por Ñoño contra Danya
Desde NWA, Texas, los campeones actuales Death Row Militia tendrán un Open Challenge para cualquier pareja de Puerto Rico
Ringside $20.00 dólares, Entrada General $12.00 dólares.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la Attitude Wrestling Academy y suscribete a su canal en YouTube.