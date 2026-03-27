Averno fija fecha para su retiro como luchador

El experimentado Averno vuelve a colocarse en la cima del CMLL, confirmando que su vigencia no es casualidad. El rudo ha sabido aprovechar cada oportunidad, como lo demostró al apoderarse del título que ostentaba Atlantis Jr., consolidando un momento clave en su trayectoria.

Este logro se suma a una racha positiva que lo mantiene como uno de los nombres más sólidos del Consejo Mundial de Lucha Libre, tanto por su experiencia como por su presencia en las rivalidades más importantes.

► Averno y su camino como Infernal en el CMLL

Recientemente, Averno también se llevó la Copa Infernal durante el evento Homenaje a Dos Leyendas, imponiéndose en un duelo que reunió a distintas generaciones de Los Infernales.

El luchador, heredero de Rodolfo Ruiz, reconoció la importancia de El Satánico en su carrera, recordando que fue quien le abrió las puertas cuando aún competía como Rencor Latino.

Además, destacó que vencer a Último Guerrero representó un momento especial, al recibir el reconocimiento de su maestro.

► El retiro de Averno y sus metas pendientes

A pesar de su gran momento, Averno ya piensa en el futuro y dejó claro que no planea extender su carrera indefinidamente.

“En lo personal, quisiera retirarme en cuatro o cinco años más. No me arrepiento de ser luchador, y el público merece mi respeto, pero no me gustaría luchar con todas las lesiones encima”.

Entre sus objetivos pendientes, el rudo mencionó que desea conseguir una máscara importante, apuntando directamente a nombres como Místico, además de buscar la cabellera de Volador Jr..

Asimismo, dejó abierta la puerta a una revancha ante Atlantis Jr., luego de los recientes enfrentamientos entre ambos.

► Averno reconoce a nuevas generaciones del CMLL

Más allá de sus propios logros, Averno también tuvo palabras para las nuevas figuras del CMLL, destacando el crecimiento del talento joven dentro de la empresa.

Mencionó nombres como Templario, Atlantis Jr. y Máscara Dorada, además de reconocer el impulso que han tomado luchadores como Soberano Jr. y Los Hermanos Calavera.

Finalmente, también elogió a sus compañeros Mephisto y Euforia, así como el aprendizaje adquirido junto a figuras como Atlantis y Blue Panther en sus inicios.

Con experiencia, objetivos claros y un legado en construcción, Averno se mantiene como uno de los referentes del CMLL en la actualidad.