Ava termina su contrato con WWE decide no renovar

La etapa de Ava en WWE ha llegado a su fin. A través de un mensaje compartido en redes sociales, la ahora exgerente general de NXT confirmó que su aparición del pasado martes fue la última dentro de la empresa, cerrando así un ciclo que comenzó en 2022 y que la llevó a ocupar un rol histórico en la marca de desarrollo.

En su publicación, Ava agradeció el apoyo recibido por parte de los aficionados y reconoció que la decisión de no renovar su contrato no fue sencilla.

“Este pasado martes fue mi última aparición en NXT y posteriormente en WWE. Gracias a todos los que me han animado, visto y apoyado durante mi journey. Aunque mi decisión de no renovar mi contrato fue muy difícil, también es un nuevo punto de inflexión en mi vida. Ha sido un honor y un privilegio ser Ava”, escribió.

► ¿Quién es Ava y cómo fue su paso por WWE?

Ava, cuyo nombre real es Simone Alexandra Garcia Johnson, nació el 14 de agosto de 2001 y es conocida principalmente por ser la hija de Dwayne “The Rock” Johnson.

Es una luchadora profesional de cuarta generación, firmó con WWE en 2022 y debutó en televisión el 25 de octubre de ese año como parte del grupo Schism bajo el nombre de Ava Raine, posteriormente reducido a Ava.

Tras la disolución de Schism en septiembre de 2023, su carrera tomó un giro inesperado al involucrarse en roles de autoridad dentro de NXT, asistiendo a Shawn Michaels en la gestión del programa. Ese camino culminó el 23 de enero de 2024, cuando fue presentada oficialmente como Gerente General de NXT, convirtiéndose en la más joven en la historia de WWE con apenas 22 años.

► Un adiós que deja huella en NXT

Ava fue responsable de decisiones clave en la marca, desde anuncios de combates y manejo de campeonatos, hasta situaciones complejas como títulos vacantes y colaboraciones con otras empresas. Su personaje fue respaldado por figuras como William Regal y el propio Shawn Michaels, consolidándose como una presencia central en la programación semanal.

Aunque no ha revelado sus planes a futuro, no se descarta que explore oportunidades en la actuación, siguiendo los pasos de su padre.

Previamente, Ava ha lidiado con acoso en línea, lo que llevó a la eliminación de su cuenta de X en 2024, lo que podría influir en su decisión de buscar un camino menos público.

Su salida representa un cambio importante para NXT, una marca que durante el último año tuvo en Ava a una de sus figuras de autoridad más visibles.