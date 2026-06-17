Ava no se arrepiente de haber dejado WWE: «Ahora soy muy feliz»

A comienzos de 2026, Ava, cuyo nombre real es Simone Johnson, sorprendió al anunciar su salida de WWE. La hija de The Rock había desempeñado durante los últimos años el papel de Gerente General de NXT, convirtiéndose en una figura habitual de la programación de la marca de desarrollo.

Desde entonces surgieron múltiples especulaciones sobre los motivos de su partida. Incluso circularon rumores que apuntaban a posibles diferencias relacionadas con posturas políticas, aunque nunca existió confirmación oficial al respecto.

► Ava asegura que simplemente necesitaba un cambio

Durante una reciente entrevista en el programa The Downside with Gianmarco Soresi, la exdirectiva explicó que su decisión no estuvo motivada por un solo factor.

Según relató, llevaba tiempo reflexionando sobre la posibilidad de emprender una nueva etapa fuera de WWE.

«Desafortunadamente, no hubo una única razón en particular. Fueron muchas cosas y era algo que llevaba tiempo rondando mi mente. Estoy muy agradecida por mi etapa en WWE. No la cambiaría por nada en el mundo. Pude cumplir mi sueño. Simplemente era el momento de hacer algo nuevo y diferente. No me arrepiento de haberme marchado y ahora soy muy feliz«.

► Su carrera como luchadora nunca terminó de despegar

Antes de convertirse en autoridad de NXT, Ava intentó desarrollarse como luchadora dentro de la marca. Sin embargo, apenas disputó unos cuantos combates oficiales antes de que la facción Schism fuera disuelta.

Posteriormente fue nombrada Gerente General de NXT, una posición que contó con el respaldo de William Regal, una de las figuras más respetadas en la historia de la marca.

El cambio de rol fue interpretado por muchos aficionados como una señal de que su carrera sobre el cuadrilátero no había evolucionado como se esperaba.

► Una figura que dividió opiniones

Durante su paso por NXT, Ava recibió tanto apoyo como críticas por parte de los aficionados. Algunos cuestionaban su desempeño en pantalla, mientras que otros consideraban que su apellido generaba expectativas imposibles de igualar debido a la enorme figura de su padre, The Rock.