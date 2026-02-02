Ava manda al diablo a ICE y a la administración Trump

Simone Garcia Johnson, la hija de Dwayne «The Rock» Johnson, acaba de dejar WWE de manera sorpresiva y ya está generando titulares. La luchadora que fuera conocida como Ava, anunció hace un par de días oficialmente su salida de la empresa tras seis años, donde se desempeñó principalmente como Gerente General de NXT.

► El rechazo de Ava a ICE y a la administración Trump

Lo que más ha llamado la atención ocurrió el día de hoy, cuando en su cuenta de X, publicó un mensaje directo y contundente contra ICE (la agencia de inmigración y aduanas de EE.UU.) y la administración de Donald Trump.

‘Y ahora que puedo decir esto desde el fondo de mi pecho, que se jodan ICE y toda esa administración».

La crítica fuerte y explícita, usando el emoji de dedo medio para enfatizar su rechazo, fue una liberación de una etapa donde no podía hablar debido a la censura implícita que conlleva el estar bajo contrato con WWE, una empresa que suele ser cautelosa con posturas políticas polarizantes.

Sin embargo, hace un rato la cuenta de Ava desapareció de X. Se especula que se debe a que generó muchas críticas negativas, especialmente de cuentas pro-Trump, así que pudo haber cerrado ella misma por la presión. También pudo ser que por reportes masivos la cuenta fue suspendida o eliminada.