Ava deja un mensaje de despedida a Roxanne Perez

Roxanne Pérez ha sido oficialmente incorporada al elenco de Monday Night RAW, tras haber luchado en la marca durante las últimas semanas haciendo alianza con Giulia, quien fue presentada como la flamante estrella de SmackDown luego de que finalizara la alianza entre las ex Campeonas NXT. «The Prodigy» inició su etapa con pie derecho luego de derrotar a Becky Lynch y Natalya en su combate de triple amenaza, sellando su participación para la lucha de escaleras de Money in the Bank.

► Roxanne Pérez fue traspasada definitivamente a WWE RAW

Roxanne Pérez pasó tres años como parte de NXT, y la Gerente General de la marca, Ava, reaccionó en sus redes sociales para dejarle un emotivo mensaje, en respuesta a tres imágenes de ellas que un fanático compartió en su cuenta de X. En todas ellas, Ava y Pérez mostraban la misma expresión facial: la Gerente General sonreía a la cámara, mientras que la ex Campeona NXT la miraba con los brazos cruzados, bastante desenfadada.

«¡Buena suerte! ¡Quizás te extrañe un poquito [Roxanne]!»

Antes de su reciente lucha del lunes, Roxanne Pérez había combatido ya contra luchadoras como Raquel Rodríguez, Iyo Sky y Rhea Ripley en Monday Night Raw, y además formó parte del Royal Rumble y Elimination Chamber de este año, mostrando la confianza que WWE ha depositado en ella desde mucho antes de su traspaso definitivo. Habrá que ver cómo resulta esta nueva etapa para «The Prodigy», pero muchos fanáticos quieren verla triunfar en el próximo Money in the Bank.