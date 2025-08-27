Ava anuncia torneo en NXT para definir retadora al Speed Championship de Sol Ruca.

La Gerente General de NXT, Ava, confirmó este martes un movimiento importante en la programación de WWE: el Campeonato Speed de Sol Ruca dejará de disputarse en redes sociales y ahora formará parte de NXT.

El próximo 2 de septiembre, la marca amarilla presentará un combate especial con cuatro competidoras que buscarán convertirse en la retadora número uno rumbo al evento No Mercy.

Las participantes serán:

La inclusión de luchadoras provenientes de distintas empresas genera gran expectación, pues el título de Sol Ruca no había tenido mucha importancia y ahora podría ganar fuerza y renombre.

Con este anuncio, Ava busca posicionar al Speed Championship como un atractivo central dentro de la programación de NXT y abrir la puerta a colaboraciones internacionales.