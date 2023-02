Austin Trout interesado en pelear con Luis Palomino

Austin Trout está más que dispuesto a enfrentarse a los mejores de BKFC. El ex campeón de boxeo de la AMB está listo para desafiar al campeón de dos divisiones BKFC, Luis Palomino, por uno de sus títulos.

Trout viene de un exitoso debut en el boxeo sin guantes contra el ex contendiente de UFC Diego Sánchez en el BKFC Knucklemania 3 del fin de semana pasado en Albuquerque, NM. A pesar de tener solo una pelea de boxeo a puño limpio en su haber, Trout se siente capaz de asumir el desafío.

“Si me lo van a dar, lo tomaré. He visto videos de Luis Palomino, y no digo que no sea un buen peleador. Definitivamente es un buen peleador y campeón por una razón, pero veo algo y estoy de acuerdo. Si me dan esa oportunidad, la aprovecharé”.

Luego de la victoria de Trout sobre Sánchez, Palomino subió al ring para provocar una posible pelea entre los dos. A Palomino le gustaría defender en abril, una fecha que le gusta a Trout, pero de la que no está 100 por ciento seguro.

“Creo que puedo estar listo para abril, ya veremos. Mis manos todavía están un poco tiernas. Veremos cuánto tardan en mejorar, y luego comenzaremos desde allí”.

En cuanto al desafío en sí, Trout ve a Palomino como un oponente formidable. Respeta lo que ha hecho en el mundo del boxeo a puño limpio, pero aún siente que su pedigrí de boxeo será demasiado para el peruano.

“Con Palomino, es mejor que lo tomemos en serio. Incluso con Diego, lo tomamos en serio. Teníamos que tomarlo en serio. Solo toma un golpe“.

“Palomino tiene mucho mejores manos que Diego, es evidente. Quiero decir, él es el campeón, y creo que lleva ocho peleas invicto y todo. Creo, de nuevo, que tendrá que tener una respuesta para los contragolpes. En el boxeo, algo en lo que era realmente bueno era atraer a la gente y luego reunirme con ellos justo donde estaban. Y esa fue la mejor manera de trabajar con personas que tienen los pies más lentos.

“No quiero revelar demasiado, pero él tendrá que resolverlo. Y si lo descubre, tengo una o dos cosas más que tendrá que resolver”.