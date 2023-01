Austin Theory ganó el Campeonato de los Estados Unidos en Survivor Series WarGames en una lucha de triple amenaza y ha estado en racha desde entonces, manteniendo una rivalidad contra Seth Rollins, y esperando consolidarse en la cima esta noche cuando ambos se enfrenten en Monday Night Raw con el título en juego. El actual campeón aprovechó la promoción para hacerle una advertencia a su rival, indicando que saldrá vencedor una vez más.

► Austin Theory se burla de Seth Rollins

A pesar de que había una preocupación inicial porque Austin Theory se había ausentado de un evento en vivo no televisado que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, lo cierto es que no fue algo que vaya a amenazar el combate titular de esta noche, e incluso WWE anunció que el joven Campeón de los Estados Unidos ha arribado a Nashville, sede de Monday Night Raw. De hecho, no solo que llegó al sitio, sino que también aprovechó el tiempo para burlarse de su rival, rayando el afiche oficial de WWE con unos garabatos en la cara del Visionario. El resultado fue publicado por la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

«Austin Theory ha llegado a #Nashville con un mensaje para Seth Rollins… 😳 #WWERaw @USA_Network».

Seth Rollins había recurrido también a su cuenta de Twitter para dejar un claro mensaje de que los lunes por la noche le pertenecen. Está demás decir que planea reconquistar el Campeonato de los Estados Unidos.