Austin Theory y Grayson Waller se separarían pronto

Recientemente, durante una entrevista reciente con Battleground Podcast, Austin Theory habló sobre su creciente relación con Grayson Waller.

«Somos dos tipos jóvenes. Tenemos hambre. Conocemos las habilidades y el talento que ambos tenemos. Lo que pasa con nosotros dos es que no estamos dispuestos a seguir esos talentos o esos dones o cualquier cosa que sintamos que pueda impulsarnos al siguiente nivel. Somos muy extrovertidos y queremos mostrárselo al mundo. La gente podría percibir eso como arrogante o engreído o sentir como, ‘Oh, no me gustan estos tipos’, pero es lo que es porque sabemos cómo tener éxito y no vamos a parar«.

► Theory y Waller pronto abrirían sus caminos

«Todo el mundo odiaba cuando nos juntaban. Decían: ‘Oh, esto no tiene sentido. Esto es una tontería’, y decían todas esas cosas que siempre hacen porque siempre tienen algo que decir, ya sea que lo estés haciendo bien o mal. Pero míranos ahora: equipo invicto, Campeones de Parejas.»

Pues bien, todo parece indicar que estas son solo palabaras vacías. Todo porque, en las últimas horas, se ha podido saber que Triple H, Director Creativo de WWE, tiene en mente la idea de separar a Waller y Theory como equipo, y crear una gran rivalidad entre ellos. Batante interesante, estas fueron sus palabras en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio:

«Están preparando el camino para una ruptura con Theory como el héroe».



Así que, por ahora, solo resta ver cuándo ocurrirá y cómo será manejada esta reuptura entre Theory y Waller, que ganaron el Campeonato de Parejas WWE en WrestleMania 40.