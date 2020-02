Este podría ser el comienzo de la segunda etapa de Austin Theory en WWE. Hasta ahora ha estado luchando fuera de la televisión, en combates antes de un episodio semanal o en house shows. Pero anoche empezaron a cambiar las tornas cuando iba a tener una lucha en pantalla y tuvo un encontronazo con Tommaso Ciampa, que no estaba de humor para tratar con novatos después de lo ocurrido en NXT TakeOver: Portland.

La buena noticia para el joven luchador es que la semana que viene va a tener la oportunidad de vengarse en un mano a mano. Casi se diría que una golpiza del ex campeón fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ahora tiene que hace un buen papel en el combate.

You don’t do the future like that and get away with it! #nextweek #allday pic.twitter.com/fSUhrLiJbO

— Austin Theory (@austintheory1) February 20, 2020