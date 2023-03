Este mediodía, Nick Khan desveló en qué jornada se disputará cada lucha de WrestleMania 39, permitiendo así que podamos trazar la estampa (aparentemente) definitiva que presenta su cartel.

Pero el gráfico utilizado por WWE trajo nueva incógnita: ¿que Austin Theory y John Cena aparezcan representados en mayor tamaño implica que estos cerrarán la primera noche de WrestleMania 39?

🤩 #WrestleMania Saturday and #WrestleMania Sunday cards 🤩, as first revealed on @FirstTake ! pic.twitter.com/CzHw91fVot

Días atrás, la propia WWE anunció que Theory y Cena abrirían la jornada sabatina, y Sean Ross Sapp confirma que el plan no ha cambiado.

WWE clarified to me — Cena/Theory is still opening the show https://t.co/Kg4Cz2ohEO