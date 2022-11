Austin Theory vio el lado positivo de su fallido canje

Hace varias semanas en RAW, Austin Theory canjeó su maletín de Money in the Bank contra Seth Rollins por el Campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a una intervención de Bobby Lashley, perdió el combate y el maletín, aunque eso no detuvo al joven de 25 años de seguir intentándolo, pero recurriendo a un cambio de actitud, mostrando un lado mucho más amenazante que cuando posesía dicho maletín, haciéndoles la vida imposible a quienes fueran sus rivales en Survivor Series WarGames, donde logró reconquistar dicho título.

► Austin Theory renovó su personaje tras perder el maletín de Money in the Bank

Después de conseguir nuevamente el Campeonato de los Estados Unidos, Austin Theory fue entrevistado por BT Sport, donde hizo una retrospectiva de su canje fallido, indicando que después de que perdiera la oportunidad de convertirse en Campeón de los Estados Unidos sintió que tocó fondo y se vio obligado a renovar su personaje.

«Nunca pensé que tendría el cobro fallido, pero supongo que sería uno de esos tipos, pero diría por mí, todo el proceso de ese día de perder el contrato de Money in the Bank y algo así, ¿dónde? ¿Voy ahora? Literalmente toqué fondo, ¿y ahora qué? Y solo para tener esta renovación de personalidad y sacar este tipo diferente de energía al que la gente no está acostumbrada de Austin Theory, simplemente cambia todo. y para mí, es genial y, mirándolo a largo plazo, solo puede evolucionar y mejorar a partir de aquí.»

Para Austin Theory, el perder el maletín le representó una nueva oportunidad para renovar su impulso, luego de que muchos pensarían que sería «enterrado» por Triple H. Definitivamente terminó siendo parte de un plan que WWE tenía para el joven luchador, dándonos a entender de que dicho maletín fue una especie de lastre.