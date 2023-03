Austin Theory fue el elegido de Vince McMahon desde el 2021 y rápidamente se hizo de una reputación como uno de los talentos emergentes de la WWE, mostrándonos que la confianza depositada en el “Gran Jefe” no fue de casualidad. Eventualmente se convirtió en el Campeón de los Estados Unidos (título que actualmente ostenta en su segundo reinado), ganando además el maletín en Money in the Bank 2022, aunque curiosamente su proceso de canje fue un fracaso, ya que lo hizo por el Campeonato de los Estados Unidos, perdiendo dicho encuentro; no obstante, ese canje fallido fue lo que ayudó a revitalizar la carrera del luchador de 25 años, convirtiéndose en una de las principales figuras de la compañía en la actualidad.

► Austin Theory evalúa su carrera en la WWE hasta el momento

Meses después de aquel canje fallido, Austin Theory continúa bajo los reflectores y ahora tiene por delante un encuentro épico contra John Cena en WrestleMania 39, donde pondrá en juego su Campeonato de los Estados Unidos.

Durante una entrevista reciente con Fightful, Austin Theory comentó sobre su carrera en la WWE hasta el momento, y admitió abiertamente que no está seguro de que su combate de WrestleMania contra John Cena hubiera sucedido si las cosas hubieran ocurrido de manera diferente con su maletín de Money in the Bank.

“Ahora, donde estoy, y es divertido decirlo ahora, pero no sé si cambiaría algo sobre lo que sucedió con eso, solo porque fue el cambio de guardia. Literalmente estaba haciendo que todo fuera diferente y una vez que me quité el maletín, fue casi como si pudiera acomodar todo. Pero, ¿Habríamos podido tener el mismo impacto si no hubiera tenido esa historia de Money in the Bank? Así que creo que todo es importante, y creo que, para mí, siempre funciona de la mejor manera que debería. Creo que eso es lo que pasó con eso”.