A mediados de diciembre, Austin Theory tuvo la mejor oportunidad que ha tenido desde que firmó con WWE. Debutó en un programa televisado de NXT viéndose las caras con Roderick Strong por el Campeonato de Norteamérica. No fue capaz de vencer pero se presentó a todos los fans, incluyendo tanto a los presentes en la arena como a los que vieron el show en USA Network o el video que la empresa lanzó en YouTube. Después de dicho combate disputó otros dos, en dos eventos fuera de la pantalla.

Siempre hemos dicho en SÚPER LUCHAS que este joven luchador podría ser la «próxima gran cosa» del Imperio McMahon, como suele decirse de quienes parece que serán grandes estrellas, los próximos John Cena o Brock Lesnar.

Y si de verdad va a ser así no cabe duda de que estos próximos doce meses, este 2020, va a dar un importante salto adelante. Eso pasa por muchas cosas, empezando por su propia motivación. No sabemos cómo piensa Vince McMahon desarrollarlo, pero el tiene grandes metas para este año. Lo sabemos gracias a esta publicación que ha hecho en Twitter:

► Austin Theory tiene grandes metas

Para empezar, Theory quiere entrar al Royal Rumble. No sería una locura, es más, sería una buena forma de que WWE lo siga dando a conocer. Tampoco podemos descartar que vaya a ocurrir. Aunque no aparece en el reciente video que FOX lanzó mostrando a muchos luchadores que podrían formar parte de la campal varonil. Pero, por otro lado, eso tampoco quiere decir nada.

Después quiere conseguir un campeonato. No menciona ninguno en concreto, pero entendemos que se refiere a la marca amarilla. ¿Quizá arrebatará el Campeonato de Norteamérica a Strong en una futura revancha? Parece más probable que se convierta en Campeón NXT. No pensamos en el Campeonato de Parejas puesto que ahora mismo no tiene compañero ni parece que vaya a tenerlo.

Y con ese campeonato en sus manos quiere estelarizar un NXT TakeOver. La única forma sería con el Campeonato NXT. También podría hacerlo de muchas otras, pero suele ser este título el que está como plato principal de un especial.

Por último, después de haber triunfado en el programa de los miércoles, quiere verse las caras con John Cena. Esto puede que sea lo más complicado, pero podríamos pensar también que es lo más sencillo junto con participar en el Rumble. Sabemos que el 16 veces Campeón Mundial estará en WrestleMania 36. ¿Y si lanza un reto abierto y lo responde quien podría tomar su sitio?