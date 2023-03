Austin Theory tiene en alta estima a Finn Bálor

Austin Theory está totalmente asentado en el elenco principal de la WWE en la actualidad. Tanto que es el Campeón de Estados Unidos. Tanto que va a luchar contra John Cena en WrestleMania 39. Tanto que ha estado rivalizando con Bobby Lashley o Seth Rollins. Pero, como ha ocurrido con todas las Superestrellas, hubo un momento en que estaba dando sus primeros pasos, realizando sus primeras pruebas, teniendo sus primeras luchas e historias, buscando demostrar que podía ser quien es en el presente.

.@JohnCena puts @_Theory1 in his place before finally agreeing to take on United States Champion on The Grandest Stage of Them All, #WrestleMania!#WWERaw pic.twitter.com/vQXSWRA6v6

— WWE (@WWE) March 10, 2023