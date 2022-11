Austin Theory: «Soy mejor que John Cena»

Austin Theory sigue siendo uno de los jóvenes talentos en ascenso en toda la WWE y en el último año ha tenido una evolución importante. Hace unos meses fue Campeón de los Estados Unidos y luego se convirtió en el Mr. Money in the Bank más jóven en la historia de WWE, con lo que se demostraba la confianza que Vince McMahon había depositado en él. Cuando llegó Triple H, parecía que su suerte iba a cambiar, e incluso perdió el maletín; sin embargo, eso fue solo el inicio de una nueva evolución en su personaje, de uno que se tomaba selfies hacia uno más despiadado y que buscará convertirse en Campeón de los Estados Unidos esta noche en Survivor Series WarGames.

► Austin Theory no se olvida de John Cena

A pesar de lo que ha experimentado Austin Theory en las últimas semanas, parece que aún tiene en la mira a John Cena, con quien lo han comparado en los últimos meses, y con quien parecía que iba a mantener una rivalidad durante la época de SummerSlam. Sin embargo, no pasó más allá de una interacción con el 16 veces Campeón Mundial durante un episodio de Monday Night Raw.

WWE recientemente recurrió a su cuenta de Twitter y subió un video de Austin Theory en la sede del evento premium en vivo de Survivor Series, que se llevará a cabo en Boston, Massachusetts. El joven luchador se dirigió a los fanáticos diciendo que es mejor que John Cena, ídolo local.

“Te irás a casa aquí en Boston y me verás convertirme en dos veces campeón de los Estados Unidos, porque soy así de bueno. ¿Crees que me importa un cara** si John Cena es de aquí? Porque yo no. ¡Soy mejor que él! Les mostraré a cada uno de ustedes, Seth Rollins, Bobby Lashley, todos son iguales. ¿Y yo? Voy directo a la maldita cima.