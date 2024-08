Grayson Waller revela cómo su compañero de equipo en WWE, Austin Theory, le salvó la vida el día antes de WrestleMania XL, donde ambos ganaron el Campeonato de Parejas que perderían ante Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en SmackDown el 5 de julio.

► Austin Theory salvó la vida de Grayson Waller

“Mi compañero de equipo estaba sentado a mi derecha, y de repente veo que este tipo está [hace un gesto imitando que está ahogándose]. Entonces, pienso, ‘Está bien, no sé qué está pasando'», comienza diciendo Theory. «Luego sigo viendo que sigue pasando. Así que digo, ‘Oh, está ahogándose’. Entonces me pongo detrás de él en medio del restaurante, y estoy intentando hacer la maniobra de Heimlich, ¿sabes?. Estoy dando lo mejor de mí, aunque estoy en la zona equivocada para hacerlo. Pero lo intento con todo lo que tengo. Con estos brazos, cuando eres Austin Theory, es bastante fácil. ¿Cuántas compresiones fueron, dos? Luego él dijo, ‘Para’. Pero salió. Estaba ahogándose.”

“De verdad me salvó la vida el día antes de WrestleMania«, dice Waller. “Estaba comiendo carne y pensé, ‘Uh oh, necesito un poco de agua.’ Cuando bebí agua, ni siquiera bajó. Empecé a [hace un sonido de asfixia], como si estuviera gorgoteando. Miré a Indi Hartwell y le dije, ‘Oye, me estoy ahogando.’ Ella se lo tomó a broma. Gracias a Dios mi hermano se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque en mi mente, pensaba, ‘Tío, voy a morir el día antes de debutar en WrestleMania. Este es el peor momento para morir. Va a ser tan embarazoso’. Pero luego mi compañero de equipo intervino y me salvó la vida. Por eso estábamos tan motivados para ganar los títulos de parejas.”

