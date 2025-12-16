Austin Theory rompe el silencio tras revelarse como el misterioso enmascarado

Anoche, en la más reciente edición de Raw, ocurrió lo inesperado: se reveló la identidad del misterioso enmascarado, que vestido todo de negro, incluyendo una capucha en la cabeza, había estado atacando a varias Superestrellas WWE.

Y se dio la predicción de muchos aficionados: el misterioso atacante enmascarado resultó siendo Austin Theory, quien regresó a un show de Raw por primera vez desde mayo de 2025, y a WWE, por primera vez desde julio de este año, cuando tuvo su última aparición televisiva, cayendo ante El Grande Americano en WWE Main Event.

► Austin Theory habla tras revelarse como el atacante misterioso de Raw

Esta vez, Theory interfirió dándole una gran ayuda a Logan Paul para que venciera a Rey Mysterio por cuenta de tres. Logan se quedó mirándolo, y CM Punk apareció para hacerlo correr.

Más tarde, Theory se quitó la máscara, causando gran impresión entre los fans y todos. Esto permitió que Bron Breakker atacara a CM Punk y lo partiera en dos con su spear. Theory así regresó oficialmente a WWE y se unió a The Vision, el grupo de Paul Heyman.

Tras lo ocurrido, Theory ya rompíó el silencio a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

«¡Máscaras fuera!»