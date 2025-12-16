Austin Theory rompe el silencio tras revelarse como el misterioso enmascarado

Anoche, en la más reciente edición de Raw, ocurrió lo inesperado: se reveló la identidad del misterioso enmascarado, que vestido todo de negro, incluyendo una capucha en la cabeza, había estado atacando a varias Superestrellas WWE.

Y se dio la predicción de muchos aficionados: el misterioso atacante enmascarado resultó siendo Austin Theory, quien regresó a un show de Raw por primera vez desde mayo de 2025, y a WWE, por primera vez desde julio de este año, cuando tuvo su última aparición televisiva, cayendo ante El Grande Americano en WWE Main Event.

Austin Theory

Austin Theory habla tras revelarse como el atacante misterioso de Raw

Esta vez, Theory interfirió dándole una gran ayuda a Logan Paul para que venciera a Rey Mysterio por cuenta de tres. Logan se quedó mirándolo, y CM Punk apareció para hacerlo correr.

Más tarde, Theory se quitó la máscara, causando gran impresión entre los fans y todos. Esto permitió que Bron Breakker atacara a CM Punk y lo partiera en dos con su spear. Theory así regresó oficialmente a WWE y se unió a The Vision, el grupo de Paul Heyman.

Tras lo ocurrido, Theory ya rompíó el silencio a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

«¡Máscaras fuera!»

Austin Theory

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

