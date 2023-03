Austin Theory revela cómo recuperó su nombre

Austin Theory fue el elegido de Vince McMahon desde el 2021 y rápidamente se hizo de una reputación como uno de los talentos emergentes de la WWE, mostrándonos que la confianza depositada en el “Gran Jefe” no fue de casualidad. Eventualmente se convirtió en el Campeón de los Estados Unidos (título que actualmente ostenta en su segundo reinado), ganando además el maletín en Money in the Bank 2022. No obstante, en algún punto el propio McMahon se encargó de “retirarle” el nombre luchístico y en pantallas simplemente se referían a él como Theory.

► Austin Theory nunca tomó negativamente el cambio de nombre

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, Austin Theory recordó el proceso de cómo fue que el proceso de cambio de nombre que experimentó durante una reunión con el área creativa, con la respectiva explicación. El Campeón de los Estados Unidos agregó que nunca se sintió mal por el cambio porque consideraba que el nombre “Theory” significaba más para él, y pensó que de esa manera podía evolucionar.

Theory también confesó el momento en el que conoció que había recuperado nuevamente su nombre, citando una anécdota divertida, habiéndose dado cuenta durante el programa.

“Sí, recuerdo haber entrado, y este es el momento en que el Sr. McMahon era el jefe creativo, recuerdo que el escritor trajo mi promo que decía: ‘No me llames Austin. Es solo Theory’. Yo estaba como, ‘¿Qué? ¿Se ha ido el nombre? Me preguntaba por qué. Hablé con el Mr. McMahon al respecto, y él sintió que, ya sabes, Theory podría ser un nombre único. Sintió que tenía suficiente poder detrás de él. Además, creo que solo quería alejarse de esa comparación de Stone Cold porque acabamos de hacer las cosas de WrestleMania. Así que creo que tal vez por las circunstancias, tal vez por eso sucedió”.

“La historia divertida sobre el regreso de Austin Theory es que un día recibí un mensaje de texto, o algo así como que decía: ‘Tu Austin Theory’. Luego me presenté al programa y los encuentros estaban en la pared y allí estaba mi nombre completo de nuevo. Estoy como, supongo que soy Austin Theory otra vez. Así que pensé que era un poco divertido. Así es como me entero, ¿sabes a lo que me refiero?

“Nunca me sentí negativa al respecto porque Theory significaba más para mí, porque siempre tendré mi nombre de pila. La gente siempre me conocerá como Austin. Pero Theory era solo ese nombre que se me ocurrió cuando era niño. Incluso cuando era niño estaba buscando, ya sabes, además de ser un nombre genial que se me ocurrió, y nadie lo tenía, ¿cómo puedo darle significado? Durante mucho tiempo, se suponía que Theory significaba, ya sabes, una teoría no está probada, pero para mí, cuando no lo estás, eso significa que no lo estás, por lo que siempre puedes mejorar. Si eres alguien probado, eso es todo para ti. Entonces, siendo una teoría, siempre puedo cambiar, adaptarme, evolucionar, de eso se trata, y todavía siento que hasta el día de hoy, todavía funciona para eso”.

Austin Theory está listo para defender su Campeonato de los Estados Unidos contra John Cena en WrestleMania 39 en uno de los combates más esperados del evento y que significa mucho para el joven luchador, ya que se enfrentará a uno de los íconos de la compañía, y de su desempeño depende que pueda seguir impulsándose más hacia el estrellato.