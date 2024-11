Austin Theory recuerda su victoria en Money in the Bank

Para Money in the Bank 2022, se habían confirmado que siete hombres iban a disputar la lucha de escaleras para obtener el codiciado maletín. Sin embargo, en un cambio de última hora, Austin Theory fue anunciado como el octavo participante para sorpresa de todos, y eventualmente terminó llevándose la victoria.

► Austin Theory no sabía de su participación en Money in the Bank 2022

Durante una entrevista reciente en Insight With Chris Van Vliet, Austin Theory habló sobre su victoria en Money in the Bank 2022 y señaló que se enteró de esta situación el mismo día del evento en vivo premium.

«Siento que mucha gente me miraba como loco porque hice el combate con Bobby Lashley más temprano en la noche. Luego me dijeron ‘Oye, después de esto, tienes que venir a la habitación con todos para el Money in the Bank’. Bien, hago el combate con Bobby. Entro allí, [los funcionarios de la WWE dicen] ‘Theory se acabó’. Yo digo ‘Oh, mier**, aquí vamos’. Así que salí y me quedé parado en el MGM Grand Garden Arena, en lo alto de la escalera, sosteniendo un maletín. Entonces alguien dijo, Vince McMahon quiere que hagas una promo, así que tomo el micrófono y empiezo a hablar basura. Pero ese fue un momento genial para mí porque Money in the Bank, significó mucho para mí«.

Cuatro meses después de ganar el maletín de Money in the Bank, Austin Theory lo canjeó contra el campeón de los Estados Unidos Seth Rollins, para sorpresa de todos (porque lo normal era que lo hubiera canjeado por el Campeonato máximo). Desafortunadamente para Theory, su cobro fracasó debido a la interferencia de Bobby Lashley, lo que le permitió a Rollins dar un pisotón para retener su título.