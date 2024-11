Austin Theory recuerda el origen de su carrera de luchador

Austin Theory se ha consolidado como una de las estrellas en ascenso, luego de que al poco tiempo de llegar al elenco principal ganara el Campeonato de los Estados Unidos y el maletín de Money in the Bank. Actualmente está lejos del panorama titular, pero continúa manteniendo regularidad en sus apariciones junto a Grayson Waller.

► El amor de Austin Theory por la lucha libre llegó desde niño

El ex Campeón de los Estados Unidos ha logrado cosas importantes a sus 27 años de edad, y recientemente habló en Insight con Chris Van Vliet sobre dónde comenzó su amor por la lucha libre profesional, revelando cuándo supo que quería ser luchador.

«Tengo una historia muy interesante. Desde el principio, porque cuando tenía ocho años, vi Deep South Wrestling, que era el territorio de desarrollo de la WWE en ese momento. Fue en McDonough, Georgia, donde crecí y solo al ver eso, me cautivó la lucha libre».

«Me presentaba en un gimnasio de MMA que ya no existía, pero había un ring de lucha libre allí. Era Bill DeMott, estaba entrenando a dos chicos y yo aparecía y simplemente miraba y sentía que le había dicho a mi madre: ‘Oye, Bill está entrenando hoy, tengo que ir’, y ella me decía: ‘Ni siquiera estás haciendo nada’. Y yo le decía: ‘No lo entiendes. Este es el boleto. Es decir, solo tengo que ver esto y aprender esto’. Y a medida que pasaban los años, él tenía que hacer lo suyo y yo me hice mayor, pero siempre le decía cada vez que volvía al gimnasio: «Oye, ya casi tengo 18 años».

Austin Theory inició su carrera como luchador a los 19 años de edad, en la escena independiente, y poco a poco se ha ido haciendo un nombre, primero en la escena independiente (que motivó a la WWE a hacerse con sus servicios en el 2019), y ahora busca hacer lo propio en la WWE.