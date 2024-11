Austin Theory recordó su segmento con The Rock en SmackDown

Durante el episodio de SmackDown de 15 de septiembre de 2023, Austin Theory y The Rock compartieron un segmento que marcó el regreso de «The Great One» por primera vez en las pantallas de WWE en cinco años, y que concluyó con Theory siendo atacado para delirio del público.

► Austin Theory solo tenía una hora para prepararse

Al respecto, durante una entrevista reciente con Insight, Austin Theory recordó su segmento con The Rock en la edición del 15 de septiembre de 2023 de WWE SmackDown.

«El día comienza, no tengo nada ese día en SmackDown. Ya sabes, estoy como dando vueltas, preguntándome, como, ¿estoy haciendo algo? No he escuchado nada. ¿Fue una trampa? No lo sé, pero no se sintió como tal. Pero si lo fue entonces, wow, me tienes. Teníamos como una hora antes del show y recibo una llamada y termino yendo a la oficina de Triple H, y básicamente me da un resumen como, ‘Oye, Pat McAfee va a regresar, estamos pensando en que salgas, hagas una promo y luego lo ataquemos, y luego haremos que salga The Rock’. Y luego digo, ‘¿En serio? Está bien».

El ex Campeón de los Estados Unidos agregó que los planes se concretaron muy cerca de que el programa saliera al aire, y se le pidió que averiguara lo que quería decirle a McAfee menos de una hora antes de SmackDown. Theory agregó además que The Rock ni siquiera estaba en la arena hasta media hora antes de que inicie el programa, lo cual le dio un toque de improvisacíon al segmento, del que incluso se pudo conocer después que duró más de lo previsto.

Austin Theory ya tenía una rivalidad previa con Pat McAfee, contra quien había luchado en WrestleMania 38 y aprovechó la misma para poder llevar a cabo sus líneas en aquel SmackDown.