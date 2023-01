Austin Theory reacciona a su victoria sobre Seth Rollins en Raw

La reconstrucción que la WWE está haciendo de Austin Theory continúa adelante mientras el Campeón de Estados Unidos retiene el título ante Seth Rollins en la lucha estelar de primer Monday Night Raw de 2023. Atrás quedaron las sonrisas, los selfies, las tonterías y el joven luchador está más enfocado que nunca en alcanzar la cima de la compañía.

Todavía no se sabe cómo serán los primeros meses del nuevo año para él, si continuará con su rivalidad con «El Visionario» o encontrará un nuevo oponente. Aún no se ha confirmado su lucha en Royal Rumble 2023. O puede que no la tenga y entre a la batalla real de 30 hombres. O quizá haga las dos cosas. Lo sabremos próximamente.

► Austin Theory vence a Seth Rollins

De momento, nos centramos en la entrevista que el monarca dio a Cathy Kelley después del programa de la marca roja de esta noche pues en ella envió un nuevo mensaje al Universo WWE en lo relativo a su intención de conquistar la empresa. Ello mientras se acerca a los 40 días con el cinturón y no se prevé que vaya a perderlo pronto.

Kelley: «Austin Theory, Seth Rollins te llevó hasta el absoluto límite esta noche…».

Theory: «…No, no, no, ¿límite? Esta noche, Seth «Freakin» Rollins supo cuál es su límite. Conoció su límite y quedó en el pasado. Y este Campeonato de Estados Unidos está en el presente. Y me pertenece a mí. Pertenece a ‘Mr. All Day’. Si alguien quiere dar un paso adelante, lo dije antes y lo diré de nuevo, puede quedarse sentado en casa mientras yo voy directo a la maldita cima. Y eso es A Town Down».

¿Qué os pareció la lucha de Austin Theory con Seth Rollins?