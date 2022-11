Después de haber vivido recientemente el peor momento de su carrera no siendo capaz de canjear con éxito el maletín de Money in the Bank de manera bastante ridícula, Austin Theory es el nuevo Campeón de Estados Unidos después de vencer a Seth Rollins y Bobby Lashley en Survivor Series WarGames. El joven luchador logró la victoria de manera inesperada pues estaba a punto de ser atacado por «El Visionario» cuando «El Todopoderoso» le aplicó a este un spear y él cayó sobre el hasta entonces monarca consiguiendo el toque de espaldas.

► Austin Theory recupera el Campeonato de Estados Unidos

Veremos cómo le va en esta segundo reinado con el título pero antes nos hacemos eco de las declaraciones que Austin Theory realizó después de su triunfo en el evento premium una vez que abandonó el escenario, traspasó la cortina y concedió una entrevista a la recientemente regresada Cathy Kelley.

“Seth ‘Freakin’ Rollins y Bobby Lashley son dos ex campeones mundiales. Austin Theory entró allí esta noche y los venció a ambos. Llámalo como quieras, pero yo lo llamo ganar. Y todo el mundo lo sabe ahora: yo, Austin Theory, dos veces Campeón de los Estados Unidos.

“Pero ahora, ¿adónde vamos? El ahora es ahora mismo, y es muy claro. Lo he dicho durante las últimas semanas y es la realidad. Entonces, cualquiera que quiera dar un paso al frente será enviado a casa. Ya no juego. No hay sonrisas, pero lo que hay es acción”.

¿Qué os pareció la victoria de Austin Theory en Survivor Series WarGames?