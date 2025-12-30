Austin Theory es oficialmente parte de The Vision

El último episodio de RAW en 2025 arrancó con un anuncio clave para el futuro de la marca roja. Paul Heyman apareció acompañado de Bron Breakker, Bronson Reed y Logan Paul, para confirmar oficialmente la incorporación de Austin Theory a The Vision.

Heyman fue recibido con abucheos y cánticos a CM Punk, a quien recordó como una oportunidad desperdiciada para la facción. El estratega aseguró que los luchadores que se encontraban en el ring están destinados a protagonizar los eventos estelares de WrestleMania en los próximos cinco años.

Con el micrófono en mano, Theory señaló que había esperado toda su vida por ese momento y que trabajó toda su carrera para ganarse un lugar en The Vision. En medio de una reacción negativa del público, destacó a Breakker como el próximo Campeón Mundial Pesado, dejando claro que su alianza con la facción tiene como objetivo el dominio total de WWE.

El segmento se intensificó con la aparición de CM Punk, quien encaró directamente a Breakker, lo que terminó en retos entre ambos luchadores.