Austin Theory: «Habría querido canjear contra Roman Reigns»

La aventura de Austin Theory como Mr. Money in the Bank en WWE en 2022 fue verdaderamente extraña. Para empezar, hizo historia por dos veces ganando el maletín en el evento premium homónimo siendo el primero en perder un título (Campeonato de Estados Unidos) y hacerse con dicho premio en una noche, así como también el más joven de la historia en conseguir el mismo. En SummerSlam intentó cobrarlo mientras Roman Reigns y Brock Lesnar luchaban por el Campeonato Universal Indiscutible pero «The Beast» lo atacó. También en Clash at the Castle mientras el «OTC» enfrentaba a Drew McIntyer pero fue golpeado por el boxeador Tyson Fury. Y en Raw el 7 de noviembre lo cobró contra Seth Rollins por el Campeonato de Estados Unidos y salió derrotado.

► El maletín de Money in the Bank

Hablando recientemente con Chris Van Vliet, el «A-Town Down» se acordó de aquella época y dijo que le hubiera gustado, aún perdiendo, cobrar el maletín de MITB contra Roman Reigns:

«No siento que haya un plan fijo. Para ser honesto, si sabes que vas a tener una lucha en un pay-per-view, si estás en ese camino, como con Cena, por ejemplo, yo sabía que habíamos hecho la promo, así que sabía que íbamos a tener la lucha. Pero, honestamente, como muchas cosas, incluso cuando tuve el título de los Estados Unidos por primera vez [encoge los hombros], Money in the Bank [encoge los hombros], segunda vez con el título de los Estados Unidos [encoge los hombros], es simplemente ver cómo se van dando las cosas. Al mismo tiempo, con el maletín, estaba en una posición difícil, por la posición en la que estaba Roman Reigns y hacia dónde iban con él. Me hubiera encantado canjearlo contra Roman, incluso si hubiera sido un intento fallido; creo que eso habría sido genial porque nunca habría canjeado por el Campeonato de los Estados Unidos.»

¿Cómo ves el presente de Austin Theory en WWE?

Embed from Getty Images