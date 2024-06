Austin Theory habla sobre su asociación con Grayson Waller

La asociación entre Grayson Waller y Austin Theory comenzó espontáneamente el año pasado cuando los dos se unieron para enfrentar a equipos como The Brawling Brutes y LWO en WWE SmackDown. Eventualmente, ambos gradualmente se abrieron camino hasta la cima de la división de parejas de SmackDown, donde ahora trabajan como Campeones de Parejas WWE.

► Austin Theory y Grayson Waller lucen imparables

Durante una entrevista reciente con Battleground Podcast, Austin Theory habló sobre su creciente relación con Grayson Waller.

«Somos dos tipos jóvenes. Tenemos hambre. Conocemos las habilidades y el talento que ambos tenemos. Lo que pasa con nosotros dos es que no estamos dispuestos a seguir esos talentos o esos dones o cualquier cosa que sintamos que pueda impulsarnos al siguiente nivel. Somos muy extrovertidos y queremos mostrárselo al mundo. La gente podría percibir eso como arrogante o engreído o sentir como, ‘Oh, no me gustan estos tipos’, pero es lo que es porque sabemos cómo tener éxito y no vamos a parar«.

«Todo el mundo odiaba cuando nos juntaban. Decían: ‘Oh, esto no tiene sentido. Esto es una tontería’, y decían todas esas cosas que siempre hacen porque siempre tienen algo que decir, ya sea que lo estés haciendo bien o mal. Pero míranos ahora: equipo invicto, Campeones de Parejas.»

El reinado de Theory y Waller, ahora conocido como A-Town Down Under, alcanzó un punto culminante en WrestleMania 40 cuando, junto con Awesome Truth, consiguieron uno de los Campeonatos de Parejas en WWE, mismos que estaban en poder de The Judgment Day, en otra decisión acertada de WWE al separar los títulos que se había unificado en el 2022.