Austin Theory explica por qué se unió a The Vision

Austin Theory habla como nuevo integrante de The Vision después de caer derrotado ante Rey Mysterio en el último episodio de WWE Raw en Netflix.

► En palabras de Austin Theory

«Para mí se trata del futuro y eso es exactamente de lo que va The Vision. También de tomar lo que es nuestro y eso es lo que persigo ahora. Ya no me quedaré esperando a que me lleguen las oportunidades. Miro al pasado y pienso en momentos como cuando vencí a John Cena y pedí que me dieran algo más, a alguien más… Ya no, ahora tomaré lo que es mío. Con The Vision vamos a tomar el control de todo.

«Cuando estaba en casa antes de regresar pensaba en que viví muchos grandes momentos muy pronto y muy rápido en mi carrera y creo que me perdí a mí mismo, siento que me puse demasiado cómodo. Como he dicho, estaba esperando que alguien viviera a darme lo que creía que merecía. Pero toda mi vida he luchado por todo lo que he tenido. Vine joven a la WWE y he trabajado muy duro.

«The Vision no espera por nada. Los estaba viendo desde mi casa y pensando en que puedo quejarme de lo que quiera y señalar con el dedo a quien sea pero en realidad debería mirarme a mí porque al final del día sé que todo depende de mí, de mi esfuerzo, que sé lo que tengo que hacer. Así que The Vision encajaba a la perfección.

«Durante un tiempo estaba solo intentando derribar a todas esas viejas figuras pero ahora somos más. Tenemos a Bron Breakker. También está Logan Paul. Bronson Reed, a quien tengo que reconocer. Y conmigo les puedo asegurar de que no me voy a detener y que no me van a olvidar.

«Fui el Mr. Money in the Bank más joven, el Campeón de Estados Unidos más joven, vencí a John Cena en WrestleMania… Y no he parado de decirle a todo el mundo. Pero ya no es necesario, saben lo que he logrado y cuando logre más, nadie se sorprenderá.

«Conozco a Paul Heyman desde mis tiempos en EVOLVE. Luego durante la pandemia cuando me dieron la oportunidad en Raw fue gracias a él. Así que tenemos una gran relación.

«Con Logan, siempre lo he visto como alguien con un enorme talento. Ahora podemos cuidarnos las espaldas. Quizá esta noche Rey Mysterio me tomó con la guardia baja pero Logan y yo somos más guapos que él y Penta, por eso llevan máscara. Y no creo que ninguno de los dos esté aquí mucho tiempo.

«Tengo que cortarte porque estas hablando de Rey y como alguien que es cercano a Dominik Mysterio como yo no puedo evitar resaltar que está construyendo su propio camino lejos de la sombra de su padre. Rey solo lo ha lastimado porque está celoso.

«Tampoco quiero seguir hablando de nosotros como el futuro, estamos aquí ahora. Ellos ya son cosa del pasado, como CM Punk, que sigue siendo el Campeón Mundial de Peso Completo pero ya no está para eso. Es ridículo, tiene demasiado ego. ¿Todos quieren un tour de retiro? ¿También AJ Styles? ¿También Penta? ¿Qué estamos haciendo?».