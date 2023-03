Austin Theory explica por qué John Cena lo eligió

“Te sorprendería mi respuesta. Porque eso es lo que me dijeron que pasaría. Yo no hago eso. No digo que quiera hacer esto. Quiero trabajar con él porque nunca lo he hecho, pero nunca hago eso, nunca digo a quién quiero y a quién no. Yo voy a hacer mi trabajo y hago lo que me dicen y lo hago lo mejor que pueda. En lugar de dictar mis términos, a menudo trato de hacer que el rendimiento sea lo mejor posible. Lo que no hago y lo que nunca he hecho es modificar la dirección de la narrativa. No elijo oponentes, pero me encanta contar historias. No elegí Austin Theory, pero ciertamente hablé desde el corazón en Raw”.

> Austin Theory, el más importante de la WWE

John Cena no eligió a Austin Theory para WrestleMania 39 pero aún así el Campeón de Estados Unidos explica por qué lo hizo en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

“Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque quiere que todos crean que no tengo lo necesario, que estoy j*dido. Pero ese es un hombre que dice eso porque cuando me mira a los ojos, sabe que lo tengo todo. Sí. Tiene un legado, tiene mucho. Todo el mundo conoce a John Cena, él es el mejor de todos. Creo que cuando me mira y ve que tengo 25 años y ve que el nivel en el que estoy y las cosas que estoy haciendo y el nivel en el que estoy creciendo, no se puede tocar. Realmente no puede ser. Así que tienes que mirarme a los ojos y decirme que si le gano, lo pierdo todo.

“Pero todos sabemos que eso está mal, John… ¿por qué? ¿Por qué, si no significa nada, ni siquiera quiere tener este combate? Él quiere tener este combate porque soy lo más importante en la WWE. Está claro como el día. Hay mucha gente que quiere sentarse allí y [no está de acuerdo con eso], pero luego tendrán que decir _’Está bien, Theory es el tipo’. Tendrán que hacerlo. Es solo donde estamos. Entonces, él dice que yo gane significa que voy a perder todo, está bien. No puedo esperar a perderlo todo cuando aparezca en Monday Night Raw, mi programa, con mi título porque eso es inevitable.

“Todas esas personas que él dice que no creen en mí, me importan menos. Adivina cuántas personas creyeron en mí cuando tenía 8 años y les dije que quería ser una Superestrella de la WWE. Adivina cuántas personas se rieron de mí cuando tenía doce años sentado en la mesa de la escuela cuando les dije que quería ser una Superestrella de la WWE. No necesito que la gente crea en mí y siempre lo he demostrado. Si no lo hiciera, no creo que estuviera donde estoy con 25 años. Así que, es lo que es. WrestleMania 39, es mi noche. Es mi programa y voy a ser dueño de eso y mostrarlo. Eso es All Day y eso es inevitable”.

¿Quién crees que ganará en WrestleMania 39, Austin Theory o John Cena?