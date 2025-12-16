Austin Theory es el extraño enmascarado y ayuda a The Visión contra Rey Mysterio

El conflicto entre Rey Mysterio y Logan Paul sumó un capítulo decisivo en un combate marcado por la tensión, la provocación y las constantes interferencias, incluyendo la revelación del enmascarado de negro.

Desde el arranque, Logan apostó por desestabilizar al enmascarado con burlas y castigos rudos, mientras Mysterio respondió con agilidad, utilizando el ringside para romper el ritmo de su rival y obligarlo a cometer errores. El público se mantuvo dividido, consciente de que cualquier distracción podía ser determinante.

Logan Paul tomó ventaja en varios tramos del combate, castigando a Rey contra los esquineros y explotando su mayor fortaleza física. Incluso llegó a grabarse con el celular de un aficionado en pleno castigo, elevando el enojo del público y reafirmando su rol de antagonista.

Mysterio, fiel a su estilo, resistió y encontró oportunidades para contraatacar con maniobras aéreas y combinaciones rápidas. El duelo se volvió cada vez más cerrado, con ambos quedándose a nada de definir el resultado, mientras la tensión crecía dentro y fuera del ring.

► El momento clave: el enmascarado ataca y cambia la historia

Cuando Rey parecía encaminarse a la victoria tras conectar el 619, la aparición de Bronson Reed y Bron Breakker en la rampa encendió las alarmas. CM Punk irrumpió con una silla metálica para expulsarlos, devolviendo momentáneamente la calma.

Sin embargo, la distracción fue suficiente. El misterioso encapuchado sorprendió a Mysterio con un stomp contra el apron, dejándolo vulnerable. Logan Paul aprovechó la situación para rematarlo con un frog splash y sellar la cuenta de tres.

Tras el combate, Logan Paul se mostró a la defensiva sin perder de vista al enmascarado, quien permanecía subido al apron. “¿Quién eres?”, preguntó “The Maverick”. En ese instante, CM Punk regresó armado con una silla, provocando que Logan y el encapuchado escaparan del cuadrilátero.

THE MASKED MAN IS AUSTIN THEORY 😱 pic.twitter.com/0yvGrKVJEN — WWE (@WWE) December 16, 2025

El misterioso atacante se detuvo en las escaleras de la grada y, ante la mirada atónita del público, reveló su identidad: ¡era Austin Theory! La incógnita quedó despejada.

La sorpresa distrajo a CM Punk, quien fue atacado por la espalda por Bron Breakker con una devastadora spear. El nigeriano tomó el Campeonato Mundial Peso Pesado y posó sobre su rival caído, cerrando un segmento cargado de mensajes y amenazas.

¿Qué pasará ahora?

Con la identidad del enmascarado finalmente revelada, el panorama se vuelve aún más complejo. Austin Theory sorprendió a todos, pero aún no está claro si se unirá a The Vision.

Por otro lado, Bron Breakker está listo para enfrentar a CM Punk e intentar quitarle el Campeonato de Peso Completo.