Austin Theory, en revisión médica tras susto de SmackDown

El pasado viernes en SmackDown, Austin Theory saltó sobre las sogas, tomó por el cuello a Carmelo Hayes, y mandó a volar a su rival. Sin embargo, la maniobra fue tan rápida, que ambos hombres cayeron mal sober la lona. Y, de inmediato, se vio que sufrieron una lesión en la cabeza.

El réferi paró la lucha y, posteriormente, se confirmó que ambos ambos luchadores habían sufrido una conmoción cerebral. Ahora, se ha podido saber una actualización del estado de salud de Theory, según lo reveló Bryan Álvarez en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter.

«Ahora mismo, Austin Theory está bajo protocolo médico, lo que sugiere que pudo haberse visto más afectado de lo que pensábamos por el incidente».

De momento, se desconoce si Theory alcanzará a tener el alta médica para este viernes en SmackDown, pero es bien sabido que desde hace unos años, WWE prefiere ser muy cautelosa cuando de lesiones en la cabeza se trata, y no tienen afán en que Theory vuelva pronto. Podría estar justo a tiempo para el Royal Rumble 2024.

Referee threw up the X sign right after this spot & the match got called off…#SmackDown pic.twitter.com/h68D7oTJBH

— Wrestle Ops (@WrestleOps) January 13, 2024