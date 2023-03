Quienes conocemos bien la lucha libre nos damos cuenta pero quienes no lo hacen pasant por alto tantas cosas que pueden salir mal tan solo a la hora de realizar un movimiento. Incluso un candado a la cabeza, tan simple como puede parecer, no lo es, ahí tenemos a un maestro como Randy Orton. Ni hablar de los remates, diría quien escribe estas líneas, pero en realidad es el tema que nos ocupa ahora. Los hay más sencillos y más complicados. ¿Dónde situaríamos el Stunner? Parece enmarcarse en el primer grupo, pero involucra tantos elementos…

Stone Cold Steve Austin hits a STUNNER to win at #Wrestlemania pic.twitter.com/TfKTkjBidQ — FanDuel (@FanDuel) April 3, 2022

> Austin Theory, ¿el mejor recibiendo el Stunner?

Uno de los más importantes es justamente el luchador que lo recibe. A lo largo de la historia, con Steve Austin antes o con Kevin Owens ahora, entre otros muchos que han usado esta maniobra dentro de su arsenal, hemos visto muchos resultados distintos a la hora de recibir, de vender, este ataque. Pero ahora nos enfocamos en uno, el de Austin Theory en WrestleMania 38. Al ahora Campeón de Estados Unidos le tocó ser la víctima del Stunner gracias a ‘Stone Cold’ en el magno Evento Premium de la WWE en 2022.

Austin Theory’s sell on Stone Cold Steve Austin’s stunner is Rock-esque. pic.twitter.com/XxdUNL3gA0 — Doug Rush (@TheDougRush) April 4, 2022

A muchos les encantó, a muchos otros no tanto, él considera que es el mejor que ha vendido este movimiento, como dice a Chris Van Vliet.

“Creo que es el mejor. No creo que esté justo ahí arriba, creo que está justo más allá de la marca. ¿En qué nos basamos, en la altura? Porque tu chico era un cohete. [Risas] Cuando estaba en la escena independiente, luchaba en Evolve y, a veces, en otros eventos. Si alguien me atacaba con un Stunner, recuerdo una vez que salté tan alto como pude y con solo el rugido de la multitud, sabes, quieres traer esa energía. Recuerdo estar muy alto en el aire y aterrizar sobre mi espalda y luego estar dando vueltas y ponerme de pie otra vez, volando hacia las cuerdas. Lo supe en WrestleMania, el día en que [Steve] Austin está en el pequeño carrito de golf que se detiene justo en frente del vestuario y me da la espalda. Me acerco a él y le digo: ‘Oye, ¿cómo te va? Solo quiero presentarme, soy Austin’. Me dijo: ‘Encantado de conocerte, te veré más tarde’. Así fue ese día y luego descubrí que me iba a sorprender. Todo el tiempo supe que así es como lo iba a hacer, y no le dije a nadie porque no quería que nadie [me dijera que no]. Tomaré mi momento y eso será todo”.

¿Quién te parece el mejor vendiendo el Stunner?