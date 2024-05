Austin Theory critica al influencer Joey Swoll

Joey Swoll es un influencer que se dio a conocer en redes sociales como TikTok, además de por su físico espectacular, por luchar contra la cultura tóxica del fitness, por ejemplo, exponiendo a aquellos que suben vídeos mofándose de gente en el gimnasio. A priori, nada tiene que ver con la lucha libre profesional. No obstante, mientras se acercaba WrestleMania XL, tuvo sus más y sus menos en internet con Austin Theory y Grayson Waller, actualmente los Campeones de Parejas de WWE.

Don't take photos in the locker room especially when people are changing. I had to add the 🛑. WTF is wrong with you? They need to ban you. pic.twitter.com/SDsO73iYOa

— Joey Swoll (@TheJoeySwoll) May 2, 2024