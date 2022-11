Austin Theory cobra el maletín ante Seth Rollins pero falla

Después del fallido intento de reto abierto de Seth Rollins, el cual fue arruinado por The OC y The Judgment Day, «Freaking» Rollins volvió a intentarlo.

Seth habló de sus 10 años de su carrera y del prestigio que le ha dado al Campeonato de Estados Unidos, por lo que era momento de aceptar el reto.

Mustafa Ali intentó contestar al reto, pero fue atacado por Bobby Lashley, quien mandó a volar al luchador aéreo y fue el Todopoderoso quien contestó el reto.

Pero antes de que sonara la campana, Lashley se lanzó contra Rollins a quien masacró a punta de golpes, sin dejarlo reaccionar, hasta que finalmente pudo contestar con una patada a la cara.

Los dos luchadores se enfrascaron en una pelea callejera abajo del ring, atacando a su oponente con todo. Siendo Lashley quien mejor parado quedó al golpear con toda su fuerza al Campeón Estadounidense.

El combate no se pudo realizar, pero Lashley dejó claro su mensaje, el cual era que no merecía perder el Campeonato de Estados Unidos, por culpa de Brock Lesnar.

► Austin Theory cobró el Maletín de Money un The Bank

En ese momento apareció Austin Theory, quien hizo historia al cobrar el maletín de Money in the Bank por el Campeonato de Estados Unidos.

Theory atacó con todo a su rival y estuvo cerca de llevarlo al conteo en un par de momentos, pero no pudo finiquitarlo. Rollins pudo reaccionar y casi se lleva el combate.

Lashley apareció en rinside y evitó que Theory ganara, al sacar al réferi del ring y luego masacrar a el ex «Mr. Money in the Bank», hasta dejarlo inconsciente.

Theory consiguió reaccionar para subir al ring, pero fue recibido con un pisotón de Rollins, quien se quedó con la victoria y retuvo el Campeonato de Estados Unidos.