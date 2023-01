Austin Theory avisa a Seth Rollins hacia WWE Raw

Austin Theory va a exponer el Campeonato de Estados Unidos de la WWE ante Seth Rollins en el primer Monday Night Raw de 2023. Qué gran manera de comenzar el año tanto para los dos luchadores como para el título, el programa y los fanáticos. Recordemos que el joven luchador reina desde hace 37 días, cuando venció al mismo Rollins y Bobby Lashley en Survivor Series WarGames. En este tiempo, solo puso en juego el cinturón en una ocasión, cuando lo retuvo ante Mustafa Ali en el Raw del 5 de diciembre de 2022.

Camino a lo que suceda cuando ambos colisionen, Theory le envió el siguiente mensaje a Rollins para advertirle:

@WWERollins you will truly know your place in the @WWE after tomorrow night when I put you in the past. It’s NOW time for you to go A-Town Down!!!#wweraw pic.twitter.com/5Mu5j74CRW

