Su vida ha cambiado de forma notable casi de un día para otro. Austin Theory analiza su éxito en WWE después de un paso no demasiado triunfal por NXT. Ahora está trabajando en Monday Night Raw al lado de una de las mayores estrellas de la última década como es Seth Rollins y enfrentando a una leyenda como Rey Mysterio. Esta es la situación actual de esta gran promesa que podría ser uno de los futuros estandartes del imperio McMahon. Además, por si todo esto no fuera suficiente, se ha ganado el respeto de Randy Orton. Queda ver ahora cómo le afecta la acusación que le hizo una niña de 15 años.

► Austin Theory analiza su éxito en WWE

El joven luchador acudió recientemente al podcast SwerveCity de su compañero Isaiah "Swerve" Scott para hablar de su estatus. Primeramente comentó cómo fue llamado rápidamente del show amarillo al show rojo para después formar parte de uno de los combates de WrestleMania 36.

"Recuerdo que estaba entrenando, por supuesto, Austin Theory siempre está funcionando, cuando me llamaron: 'Oye, queremos que vengas a grabar para Main Event'. Fui para grabar pero finalmente la lucha fue eliminada. Entonces me dijeron que volviera al día siguiente. Cuando acabé de grabar les pregunté si me necesitaban para algo más y me dijeron que no. Pero cuando estaba de camino a casa me llamaron: 'Tienes que venir a Raw'. Y después de hacer Raw me dicen: '¡Oye, ahora estás en WrestleMania'".

Theory recordó también su primer encuentro con Paul Heyman, ocurrido en el décimo aniversario de EVOLVE.

"Cuando acabó el show apareció Paul Heyman para decirme: 'Nos veremos pronto'. No sabía que estaría en WrestleMania 36. La gente me pregunta si estoy nervioso por todas las oportunidades pero supongo que la gente se pone nerviosa cuando tiene tiempo. Todo ha sucedido muy rápido así que no tuve tiempo ni siquiera para preocuparme".

Y en este gran momento en el que se encuentra, habló además de sus inicios en la lucha libre.