Austin Aries: «Quiero ganar el respeto del CMLL»

Por primera vez en su memorable carrera en los cuadriláteros (WWE, TNA, ROH…), Austin Aries se presentará pronto en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El viernes 7 de noviembre estará en la Arena México, el sábado 8 en la Arena Coliseo y regresará a la Arena México el domingo 9. No será así el debut del «Greatest Man That Ever Lived» en México pues ya luchó en la promotora X-LAW comandada por nuestro editor en jefe, Ernesto Ocampo. Camino a esta gira por tierras aztecas, Aries comparte sus sensaciones en una reciente entrevista con nuestro compañero Pep S. Caro.

► En palabras de Austin Aries

Aún persigue los títulos

“Siempre estoy interesado en ganar campeonatos. Porque una vez que tienes un título, tienes que estar en el show. Los campeones deben aparecer. Si tienes un campeonato, te aseguras trabajo y estar incluido en el evento. Sí, me interesa, pero me gusta tomar cada paso a la vez.”

Respeto hacia el CMLL y su vestuario

“Quiero venir aquí y ganarme el respeto, no solo de los fans, sino también del vestuario del CMLL. Si puedo lograr eso, esas oportunidades de campeonatos llegarán. No voy a venir a exigir una oportunidad titular ni a actuar como si la mereciera por lo que hice en el pasado. El pasado es pasado.”

Una trayectoria impresionante

“Soy cinco veces campeón mundial. He tenido títulos mundiales en todo el mundo. Tuve que revisar la historia del CMLL para ver quién había llegado con tantas condecoraciones como yo. Tuve que ir hasta los años 50, cuando Lou Thesz defendió el título mundial de la NWA aquí, con el nombre anterior de la empresa.”

Objetivo principal en el CMLL

“Esta es una gran oportunidad para mí, pero también vengo para demostrarle a todos por qué he sido exitoso durante 25 años. Si puedo ganarme el respeto del vestuario, de los fans y de los promotores, entonces sí, me pondré en posición para retar por cualquier título.”

Presión, mentalidad y estándares personales

“No siento ninguna presión externa. Yo me pongo la presión a mí mismo. Tengo estándares muy altos de lo que espero de mí cuando entro al ring y de lo que quiero entregarles a los fans. Eso no depende de lo que otros hagan. Esto se trata de Austin Aries.”

Relación con MLW y su estatus como luchador independiente

“Estoy feliz de representar a MLW, pero seamos honestos: soy independiente, un agente libre. No tengo contrato con nadie. Me encanta trabajar con MLW y estoy feliz de representarlos, pero vengo como Austin Aries. No vengo a probar nada por MLW ni por otros. Se trata de mí y de ganarme el respeto de los fans de la lucha libre.”

Mensaje a los fans

“Nunca me han visto luchar en vivo… están por ver algo especial. Nadie lo hace como yo. Soy 100% intensidad, autenticidad, convicción y pasión. Cuando entro al ring, espero rendir a un nivel alto y espero que mi rival me iguale.” Estoy emocionado. Por favor, apoyen al CMLL y apoyen a Austin Aries, incluso si no les caigo bien.”