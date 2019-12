Hace pocas semanas Austin Aries, ex WWE e IMPACT, brindó una entrevista donde comentó sobre su salida de la compañía de Vince McMahon, siendo el motivo principal que este no tenía planes para la superestrella, echando abajo la versiones de que Aries había pedido su salida de WWE en el 2017. Lo que no se negó fue el hecho de que el luchador no estaba contento con su situación en 205 Live.

La ex superestrella de la WWE reveló en su cuenta de Twitter que le encantaría enfrentar a Cody Rhodes en AEW. El ex Campeón Mundial IMPACT también afirmó que entiende lo que AEW ha estado haciendo y lo comparó con NWA y WCW.

Austin Aries estuvo de acuerdo con un fanático que había expresado su deseo de ver una lucha entre este y Cody en el 2020. Esto fue lo que publicó el luchador:

I’ll second this. And luckily I’m still a free agent. @CodyRhodes is one of a handful of men I’d love to compete against. And I’ve been digging what @AEWrestling has been doing so far, it’s like watching a new age NWA Crockett years mashed up with the best of WCW years. https://t.co/qs7jcWWCZZ

— Austin Aries (@AustinAries) December 27, 2019