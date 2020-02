AEW se encamina hacia su nuevo PPV, Revolution, que va a celebrarse el 29 de febrero en la Wintrust Arena en Chicago, Illinois. Durante el episodio de Dynamite de anoche, confirmamos por fin que Cody va a verse las caras con MJF después de que pasara por cada una de las pruebas que su oponente le impulso. Ahora tendrá la oportunidad de vengarse de su terrible traición que nadie ha olvidado todavía.

► Austin Aries hace una visita a AEW

Pero si hablamos del show de hace unas horas de All Elite Wrestling ahora no es para comentar nada de lo ocurrido frente a las cámaras sino por detrás de las mismas. Porque como ocurre en WWE, como ocurre en todas las empresas, también hubo varias visitas interesantes. Dos leyendas y un luchador en activo estuvieron entre bastidores durante la celebración del programa televisado. PWInsider reporta lo siguiente:

«El antiguo Campeón ECW Raven, el miembro del Salón de la Fama de WWE Diamond Dallas Page y el antiguo Campeón Mundial ROH y Campeón Mundial Impact Austin Aries estuvieron entre bastidores anoche durante la emisión de AEW Dynamite en Atlanta, Georgia. Nos han dicho que Aries solo estaba de visita«.

No podemos especular con la posible firma de Aries con la compañía si solo estuvo de visita. Pero quizá quisiera ver cómo funciona todo para más adelante pensar en alcanzar un acuerdo con ellos. Sería sin duda una adición interesante al elenco.

Por otro lado, Raven no se quedó solo entre bastidores.

Raven just sitting there watching the beat down 😂#AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/5cIvNeL9br — Get The Tables (@GetDaTables) February 20, 2020

Pero en realidad no está claro lo que va a hacer el también ex WWE en 2020. Porque todavía no ha luchado este año. Su último combate hasta ahora fue el 2 de noviembre en la MLW, cuando no fue capaz de capturar el título medio de manos de Teddy Hart.