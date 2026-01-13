Austin Aries entra en el al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Austin Aries luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Austin Aries llega a RIOT con gran impulso tras un impresionante regreso a MLW el otoño pasado, restableciéndose rápidamente como una potencia a tener en cuenta. Su resurgimiento se tradujo en una gran participación en la Opera Cup 2025, donde su precisión, acondicionamiento y dominio del ring quedaron en evidencia.

Aries, que nunca rehúye la competencia de élite, también se enfrentó a Mistico en una rivalidad que muchos creen inconclusa. Esa tensión sin resolver flota en el aire mientras Aries se adentra en el entorno más caótico de MLW, donde viejos rencores pueden resurgir en cualquier momento.

A pesar de ser un luchador estelar prácticamente en todos los eventos donde ha competido, Aries no ha conseguido un logro en MLW: el oro en el campeonato. Battle RIOT VIII presenta la oportunidad definitiva para cambiar eso.

Aries, uno de los competidores más veteranos y experimentados de RIOT este año, posee un enfoque cerebral y calculador que lo distingue del resto. Conocido por su confianza, intensidad y una firme convicción de su propia superioridad, Aries estudia a sus oponentes, conserva energía y ataca con determinación. En un combate que puede alargarse hasta el agotamiento, su excepcional resistencia y condición física pueden ser ventajas decisivas.

Battle RIOT es la prueba definitiva de MLW. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, las alianzas son efímeras y la supervivencia exige fortaleza física y mental.

El 29 de enero en Kissimmee, Austin Aries se lanza a RIOT con experiencia, inteligencia y determinación. Ahora, con todo en juego… ¿Podrá Austin Aries finalmente convertir la oportunidad en destino?