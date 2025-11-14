Austin Aries en México; United Empire avasallador y más

Y de nueva cuenta nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL» con la información detallada de lo acontecido en las funciones que se efectaron en las diversas sedes de Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Esta semana se contó con la presencia internacional de Austin Aries de MLW, quien luchó por primera ocasión en el CMLL y retornó a México luego de tres años y medio.

También se presentó TJP, reencontrándose con su compañero de United Empire, Templario. La dupla se mostró avasalladora en los duelos que sostuvieron en la semana, preparándose para su exponer su campeonato.

Pero no tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 07/noviembre/2025

India Sioux supo leer cada instante decisivo y capitalizaó los errores de Zeuxis para tomar el control del combate. Con precisión y temple, la experimentada gladiadora se impuso en este Match Relámpago de Amazonas.

El United Empire, representado por Templario y TJP, encontró el complemento ideal en Esfinge para imponerse en el evento especial de la noche. Su coordinación fue determinante para superar a Los Depredadores (Volador Jr., Rugido y Vegas Depredador).

Máscara Dorada salió avante en un Match Relámpago lleno de intensidad, imponiéndose ante Austin Aries, representante de MLW que hizo su presentación esta noche en la Arena México.

El Lujo de la Lucha Libre está de vuelta; la Arena México le dio un vibrante recibimiento a Soberano Jr. en su regreso.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Diamond y Oro Jr. (10:56).

2) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. (11:09).

3) Match Relámpago: India Sioux venció a Zeuxis (8:22)

4) Esfinge, Templario, TJP vencieron a Rugido, Vegas Depredador, Volador Jr. (10:02).

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Austin Aries (9:24)

6) Ángel de Oro y Soberano Jr. vencieron a Atlantis Jr. y Titán (20:26).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 08/noviembre/2025

Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica hicieron valer su experiencia en el encordado de Perú 77 superando con autoridad a Sanely, Candela y Metálica en el segundo encuentro de la noche.

Yutani fue determinante para darle la victoria a su tercia, completada por Okumura y Virus, al superar a Los Viajeros del Espacio (Max Star, Futuro y Valiente Jr.) en la tercera reyerta de la noche.

Magnus hizo valer su superioridad física el Match Relámpago, imponiéndose sin contemplaciones sobre Star Jr. tras castigarlo con poderosos rodillazos que definieron el encuentro.

Ni los poderosos embates de los tripulantes del Galeón Fantasma (Difunto y Barboza), pudieron frenar la espectacularidad de Máscara Dorada y Capitán Suicida, quienes culminaron la batalla saliendo con los brazos en alto.

Templario y TJP impusieron la ley del United Empire en el turno estelar tras superar a Austin Aries y Villano III Jr. de forma clara y contundente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero y Aéreo vencieron a Pequeño Violencia y Rostro de Acero (10:30)

2) La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit vencieron a Candela, Metálica, Sanely (16:28)

3) Okumura, Virus, Yutani vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (18:33)

4) Match Relámpago: Magnus venció a Star Jr. (7:56)

5) Capitán Suicida y Máscara Dorada vencieron a Barboza y Difunto (17:38)

6) Templario y TJP vencieron a Austin Aries y Villano III Jr. (16:25)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 09/Noviembre/2025

Dragón de Fuego y Dragón Legendario resistieron el castigo constante de Los Bárbaros (El Terrible y El Elemental) y, tras mantenerse firmes hasta el momento decisivo, concretaron la victoria.

Austin Aries sacó del ring a Rugido y aprovechó el momento para conectar un devastador Brainbuster sobre Dark Panther, adjudicándose así la victoria en este triangular.

United Empire siguen con paso perfecto. Templario y TJP continuaron mostrando su sólida química en equipo y consiguieron una nueva victoria conjunta, esta vez superando a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario con autoridad.

Soberano Jr. desató la polémica en el encordado al fingir el despojo de su máscara, lo que provocó la descalificación de Místico, Neón y Esfinge. Averno y Volador Jr., fueron sus cómplices en esta ocasión.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Robin y Sangre Imperial vencieron a Astral y Eléctrico

2) Dark Magic, Espanto Jr., Raider vencieron a Dulce Gardenia, Fuego, Magia Blanca

3) Dragón de Fuego y Dragón Legendario vencieron a El Elemental y Terrible

4) Austin Aries venció a Dark Panther, Rugido

5) Templario y TJP vencieron a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario

6) Averno, Soberano Jr., Volador Jr. vencieron a Esfinge, Místico, Neón por DQ

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 10/noviembre/2025

Atlantis y Rey Bucanero impusieron condiciones ante los maestros Virus y El Satanico en un duelo de Leyendas.

Los Depredadores estuvieron cerca de la victoria, pero Neón, Stigma y Xelhua superaron a Magnus, Vegas Depredador y Rugido.

Volador mostró el colmillo y provocó la descalificación de Máscara Dorada. El Joven Maravilla no está conforme y exige un mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Konjuroo y Sombra Diabolika Jr. vencieron a Millenium y Tiger Boy

2) Match Relámpago: El Vigía venció a Multy

3) Arkalis, Blue Shark, Rayo Metálico vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

4) Atlantis y Rey Bucanero vencieron a Satánico y Virus

5) Neón, Stigma, Xelhua vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador

6) Difunto, Soberano Jr., Volador Jr. vencieron a Máscara Dorada, Templario, TJP por DQ

.

• Martes de Arena México – 11/noviembre/2025

En un mano a mano que se tornó intenso y sumamente disputado, Tessa Blanchard logró imponer condiciones ante Reyna Isis, firmando una victoria sensacional.

Capitán Suicida y Valiente Jr. aprovecharon al máximo la oportunidad de alternar con Neón en el turno semifinal, convirtiéndose en piezas fundamentales para conseguir la victoria ante Yutani, Villano III Jr. y el Hijo del Villano III.

El Rey de Plata y Oro y El Inmortal se impusieron al El Galeón Fantasma. Místico y Titán derrotaron a Difunto y a Barboza en el encuentro súper estelar del Martes de Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Minos I venció a Galaxy (9:42)

2) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Blue Shark y El Vigia (12:41).

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther vencieron a Alom, Crixus, Troyano (13:38)

4) Tessa Blanchard venció a Reyna Isis (14:15)

5) Capitán Suicida, Neón, Valiente Jr. vencieron a Hijo del Villano III, Villano III Jr., Yutani (14:58)

6) Místico y Titán vencieron a Barboza y Difunto (14:38)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 11/noviembre/2025

Lluvia, Zeuxis y Valkyria se consolidaron como una máquina demoledora en esta faceta infernal. El trío ejecutó precisión y fuerza, derrotando a Persephone, Sanely y Kira.

El representante del United Empire, TJP, impuso su estilo y precisión para superar al Amo y Señor, Averno.

Soberano Jr. despojó de su tapa a Máscara Dorada, otorgándole el triunfo al Joven Maravilla, Templario y Atlantis Jr., marcando con colmillo su regreso al Martes de Glamour.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy vencieron a Eclipse Jr., Mandala, Último Ángel

2) Átomo, KeMonito, Periquito Zacarías vencieron a Chamuel, KeMalito, Tengu

3) Kráneo, Leo, Omar Brunetti vencieron a Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

4) Lluvia, Valkiria, Zeuxis vencieron a Kira, Persephone, Sanely

5) Arlequín, Dulce Gardenia, Principe Daniel vencieron a Black Warrior Jr., Furia Roja, Stuka Jr.

6) TJP venció a Averno

7) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Templario vencieron a Soberano Jr., Último Guerrero, Volador Jr. por DQ

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 14/noviembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 15/noviembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 16/noviembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 17/noviembre/2025

.

– Martes de Arena México – 18/noviembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 18/noviembre/2025