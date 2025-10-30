Austin Aries debutará en la Arena México en noviembre

El veterano luchador estadounidense Austin Aries, figura reconocida por su paso en MLW, WWE y ROH, llegará por primera vez al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para protagonizar tres funciones consecutivas en territorio mexicano.

Aries se presentará el viernes 7 de noviembre en la Arena México, el 8 en la Arena Coliseo y nuevamente el 9 de noviembre en la Arena México, marcando así una histórica visita en sus 25 años de trayectoria profesional.

► ¿Cuál será la lucha de presentación de Austin Aries en la Arena México?

En su combate de presentación, Austin Aries se enfrentará a Máscara Dorada en un Match Relámpago, duelo que promete técnica y velocidad sobre el cuadrilátero. Aunque el resto de los contendientes para esas funciones aún no ha sido revelado, la expectativa entre los aficionados es alta ante el debut del ex campeón mundial.

Esta visita se enmarca dentro del fortalecimiento de la alianza entre MLW y el CMLL, con la posibilidad de que Aries participe en el evento CMLL vs MLW programado para 2026.