Aussie Open hablan de conversar con AEW, WWE y NJPW

Aussie Open firmaron un contrato con AEW hace unos meses pero también hablaron sobre renovar con NJPW o incluso irse a WWE. De todo ello estuvieron hablando recientemente Kyle Fletcher y Mark Davis en Talk Is Jericho.

► Aussie Open eligieron AEW

Fletcher: «Después de la lesión de Davis y después del COVID, durante ese tiempo, éramos luchadores profesionales independientes, no teníamos contratos y no estábamos ganando dinero. Fue difícil».

Davis: «Desde el inicio del COVID hasta principios de 2022, un buen par de años, estábamos completamente en la ruina. No podíamos luchar, no podíamos ganarnos la vida, teníamos trabajos normales, lo cual está bien, pero era deprimente como el infierno. ¿A dónde íbamos a partir de ahí? ¿Qué hacíamos a continuación? No sabíamos qué estaba sucediendo en el mundo ni nada por el estilo. Así que, a raíz de eso, ambos pensamos: ‘La próxima cosa que hagamos, queremos tener un poco de seguridad’. Necesitábamos saber que íbamos a recibir una cantidad X de dinero al mes y que eso llegaría, podríamos pagar nuestras facturas y no habría estrés. No tendríamos que preocuparnos por el diseño de camisetas y su promoción. Esa ha sido una de las cosas más grandes que nos ha impulsado desde que volvimos. Desde la primera gira que hicimos con New Japan, tuvimos esa conversación con el presidente [Presidente de NJPW Takami Ohbari], nos sentamos y dijimos: ‘Queremos estar aquí. Amamos New Japan Pro-Wrestling, nos encanta el estilo de lucha libre aquí, queremos ser parte del equipo’. Eso fue a principios de noviembre, y pasó un tiempo antes de que escucháramos algo. La respuesta que obtuvimos de ellos fue: ‘Les daremos un contrato en julio’. Esto fue en diciembre del año pasado. ‘Les daremos un contrato en ocho meses'».

Fletcher: «Es todo ese asunto, cuando Davis estaba lesionado y estaba el COVID, decían: ‘Ahora no, pero por favor, esperen’. Fue lo mismo cuando preguntamos acerca de los contratos. Estábamos tratando de ser respetuosos en cierto sentido, pero cuando lo piensas, cuando no tienes ingresos estables, es difícil alquilar una casa y cosas por el estilo. Llegamos a un punto y alcanzamos un umbral en el que habíamos invertido tiempo, esperado y nos comprometido con New Japan, y teníamos ofertas de WWE para hacer NXT y NXT UK, que rechazamos porque queríamos comprometernos con New Japan, y fue una lucha difícil. En mayo, durante la gira de Dontaku, éramos los campeones en parejas de la IWGP, éramos los campeones en parejas de New Japan Strong, y el último día de la gira estábamos luchando contra TMDK y la noche anterior, House of Torture nos robó los títulos y corrimos al ring para recuperarlos. Esquivé un clothesline, le di una patada en la ingle, rodé hacia afuera y mi rodilla simplemente se sintió mal. ‘Mi rodilla está acabada’. Hicimos una lucha por parejas, una lucha de seis personas, de ocho a diez minutos, y no se sentía bien. Tuve problemas con ella después de desgarrarme el ligamento cruzado anterior, después de regresar a la lucha libre, la hice revisar, sé que mi menisco está roto y me está causando problemas. Estoy bastante seguro de que eso es lo que es. Hablé con el entrenador de New Japan, ‘mi rodilla no está bien. No puedo enderezarla, no puedo doblarla, se bloquea, me duele, estoy bastante seguro de que es mi menisco’. Él la examinó, la trabajó, ‘es tu banda iliotibial. Es tu cadera. Tienes la cadera tensa. Tal vez mañana esté bien’. Me dio una venda de compresión y algunos parches de calor. ‘Mañana estará bien’. Al día siguiente incluyó un viaje de 17 horas a América, en un vuelo para el cual no pudimos obtener un upgrade. Fue un período muy frustrante de 48 horas, y al llegar a América, había una grabación de Ring of Honor en la que se suponía que debíamos participar. Llegamos allí y yo estaba como: ‘No creo que pueda luchar, necesito que me miren la rodilla’. Los entrenadores la revisaron, ‘es tu menisco’. ‘Eso es lo que pensé que era’. Era algo que esperaba que sucediera, fue un momento frustrante porque éramos campeones por parejas. Estaba en Orlando, me crucé con Tony [Tony Khan] en el pasillo, ‘ven y habla conmigo’. Él lo solucionó. Hizo que me arreglaran la rodilla. No tenía por qué hacerlo«.

Fletcher: «No estábamos contratados en ese momento, esto fue literalmente, él vio a Davis, escuchó lo que estaba pasando, y se le acercó en el pasillo, ‘Ven aquí, lo solucionaré por ti ahora mismo’«.

Davis: «Me la arregló en dos semanas. Me hizo la cirugía en dos semanas. La última vez que me rompí la rodilla fue justo antes del COVID, precedió algunos de los peores períodos de nuestra vida. La diferencia en el deber de cuidado. Tenía sentido. ¿Con quién te sientes más querido como ser humano? ¿Quién crees que está cuidando mejor de ti, de tu bienestar, de tu salud física y mental? No es una decisión difícil después de eso, ‘aquí es donde quiero poner mi carrera’. Todavía quiero trabajar para New Japan, todavía esperamos hacer cosas para ellos».

Fletcher: «Con una decisión tan grande, hay mucho proceso de pensamiento. La relación con New Japan, que todavía podríamos (trabajar para ellos). Simplemente decidimos que aquí era donde queríamos estar y fue la mejor decisión para nosotros«.

Jericho: «¿Cómo obtuvieron la oferta del contrato con AEW?«.

Fletcher: «Cuando New Japan dijo: ‘Tienes que esperar hasta julio’, fuimos a ellos y tuvimos conversaciones sobre ‘¿cómo se sentirían acerca de un contrato conjunto?’ Ya habíamos trabajado con Tony antes, nos gusta estar aquí, y queremos seguir trabajando en ambos lugares».

Davis: «Nos mudamos del Reino Unido, estábamos dividiendo nuestro tiempo entre América y New Japan, así que tenía sentido conseguir trabajo regular aquí«.

Fletcher: «Eso fue más o menos cómo comenzó. Hablar con Japón, hablar con AEW, ir y venir. Terminó siendo que New Japan simplemente decidieron esperar. Tony volvió y dijo: ‘Bien, aquí tenéis un contrato’, lo puso frente de nosotros y dijimos: ‘No podemos rechazarlo’. Por mucho que amemos a New Japan y estemos tratando de aguantar, aquí nos pusieron una oferta increíble para trabajar».

Davis: «Hay disposiciones dentro de nuestro contrato que nos permiten seguir haciendo cosas (con New Japan)«.

Fletcher: «Es la mejor situación para ambos«.

Jericho: «¿Tuvieron conversaciones con WWE?«.

Fletcher: «La primera vez que hablamos con ellos fue en 2019. Fue cuando estábamos comenzando la World Tag League. Era para un contrato de NXT UK. Pensamos: ‘Queremos hacer esta cosa de New Japan, tal vez podamos revisitarlo después de eso’. Así quedó. Luego sucede la lesión, sucede el COVID, la siguiente vez que hablamos con ellos fue este año cuando hablamos con New Japan, ellos decían ‘esperen’ y pusimos antenas en todas partes y tuvimos un poco de conversación. No se profundizó demasiado, pero había interés. La mejor situación para nosotros fue aquí. Las conversaciones no fueron muy profundas».