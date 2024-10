Glory Pro Wrestling celebró hoy su evento Nightmare On Broadway, desde el South Broadway Athletic Club de St. Louis (Missouri, EEUU), y nadie esperaba que tal cita estuviera recibiendo a estas horas tanta cobertura.

Porque sin previo anuncio, Ricky Starks hizo acto de presencia allí, endosando su Spear a Sean Login y lanzando reto a Kody Lane, quien minutos antes había defendido con éxito el Campeonato A1 Zero Gravity ante Stallion Rogers. Un duelo entre Starks y Lane que se concretó para el próximo show de Glory Pro Wrestling, el 24 de noviembre.

Starks ya conoce la promotora, pues compitió bajo sus focos allá por 2019, durante el show Steel Cage Challenge, en un «steel cage» (valga la redundancia) contra Mike Outlaw y Kenny Alonso, saliendo vencedor el primero.

RICKY STARKS AT GLORY PRO!!!!!! pic.twitter.com/NQxTh3AYXf — Dylan Hager (@dhagerj15) October 27, 2024

► El misterio de Ricky Starks

Esta implicación de Ricky Starks resulta destacable porque el ex Campeón Mundial de Parejas AEW lleva casi siete meses sin aparecer por la casa Élite, desde que disputara su último combate hasta ahora en el episodio de Collision del 30 de marzo. Asimimo, llevaba sin subirse a un ring desde mayo, cuando disputó un combate contra QT Marshall en el evento Welcome To Paradise de Big Time Wrestling.

Ante los rumores de que no cuenta con hueco dentro de la programación de AEW por discrepancias creativas y una mala actitud entre bastidores, el pasado mes Starks quiso pronunciarse vía X (Twitter), negando haber rechazado ni una sola vez una propuesta. Entonces, sano para luchar, ¿por qué «Absolute» parece apartado del producto?

Tony Khan, sin embargo, quiso aclarar en agosto que Starks no marcharía pronto a WWE NXT, como también se ha reportado.

«Ricky ha sido una gran estrella en AEW, ha sido campeón aquí y ha tenido grandes combates aquí. Pienso muy bien de Ricky. Es alguien que ha estado aquí durante varios años y está bajo contrato en AEW. Es un luchador muy valorado aquí en AEW».