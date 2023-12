Nueva información sobre la ausencia de Sami Zayn en WWE

Días atrás reportábamos que Sami Zayn estaría fuera de televisión un tiempo, recordemos que él mismo lo solicitó. Muchos habrán levantado la ceja al recordar 2023, año en el que Zayn estuvo en la isla de relevancia enfrentando a The Bloodline, siendo estelarista de WrestleMania 39.

La excusa en pantalla fue un ataque despiadado de Drew McIntyre, quien está abrazando volver al lado rudo. Acto seguido WWE reportó que Zayn estaba lesionado con un menisco parcialmente desgarrado, sin dar fecha para su recuperación.

Esto en el episodio del 11 de diciembre de Raw de la mano de la voz de Michael Cole.

Michael Cole says that Sami Zayn has a partially torn meniscus#WWERaw pic.twitter.com/DMo0Wb7yPv — YEAH Wrestling (@YEAHWrestling) December 12, 2023

► Tal parece que no es ficción

Normalmente para justificar ausencias de los luchadores en pantalla a veces se acude a la ficción, pero este tal vez no sea el caso y de verdad sí esté lesionado Zayn.

Esto último lo reporta en Wretling Observer Radio, Dave Meltzer, quien, reiteró su reporte inicial sobre la decisión de Zayn de tomarse un tiempo libre. Agregó que lo del menisco parcialmente desgarrado podría ser en serio, ya que los luchadores suelen lidiar con lesiones menores. Aún así, Meltzer aclaró que su solicitud de tiempo libre no se debía a la necesidad de atender dicha lesión y, aún no ha confirmado la gravedad de la lesión o si es genuina.

»Me dijeron que pidió tiempo libre. El menisco parcialmente desgarrado puede ser legítimo porque los luchadores siempre están lastimados de todos modos. La semana pasada… Me dijeron que Sami estará fuera por un tiempo. Pidió tiempo libre. No por una lesión ni nada por el estilo… No sé si tiene un menisco parcialmente desgarrado o no. Muy posiblemente lo tenga, pero realmente pidió tiempo libre, en relación con la situación de la lesión no creo que se deba a ello».

Como dirían las abuelas: «amanecerá y veremos», por ahora estén pendientes que iremos reportando una a una las actualizaciones de la ausencia del consentido canadiense.