Verdadero motivo de la ausencia de Rusev de Super ShowDown 2020

La pasada noche, un anuncio durante Monday Night Raw llamó la atención de medios y seguidores. Pese a ser anunciado dos semanas atrás, Rusev no competirá en el Gauntlet Match por el Tuwaiq Trophy de Super ShowDown 2020, siendo sustituido por Rey Mysterio. Igualmente, «The Bulgarian Brute» se ausentó de este último episodio de la marca roja, y Mike Johnson de PWInsider reportó el porqué.

La Superestrella de WWE Rusev no estuvo en programa de Raw esta noche [por ayer] en Winnipeg, Manitoba, y no tiene previsto viajar a Arabia Saudita para Super ShowDown este jueves en Riad. Se dice que Rusev está teniendo problemas en su espalda, lo que motivó su reemplazo.

► Hay más detrás de la sustitución de Rusev en Super ShowDown 2020

Pero Dave Meltzer, bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, informa de que existe otra razón para este cambio de planes.

La historia oficial es que es por una lesión, pero básicamente, no quiso ir al show. Te das cuenta de que fue algo de última hora porque en el gráfico de Raw estaba Rusev, pero dijeron el nombre de Rey Mysterio.

Diríamos pues que Rusev rechazó afrontar un agotador viaje de más de 10 mil kilómetros debido a su situación contractual. E intuyo que no lo veremos de nuevo por las pantallas hasta que este conflicto se resuelva. Queda claro entonces, como avanzó Meltzer, que estamos ante una disputa entre empleado y empleadores, aunque el gladiador disputara un combate la semana pasada en Raw y de primeras fuese programado para Super ShowDown 2020.

El hecho de que Rusev haya sido anunciado para el evento no es señal de que sus problemas contractuales se hayan resuelto, pero aún tiene algo de tiempo en su actual acuerdo.

Normalmente, cuando WWE ve que un contrato está cercano a concluir, excluye al talento protagonista de la programación mientras ambas partes acuerdan o no una renovación. Sin embargo, parece que el caso de Rusev es algo distinto, pues McMahonlandia sí seguía contando con él, y a cambio, fue el búlgaro quien rehusó luchar en Super ShowDown 2020. Sabedor, seguramente, de que no saldría victorioso de ese Gauntlet Match y que, a fin de cuentas, los planes no irían más allá del PPV saudita, cuando su rivalidad con Bobby Lashley parece que ya concluyó.